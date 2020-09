Vidéo: quand Charles De Ketelaere débloquait son compteur avec les Diablotins

Avant de faire trembler les filets pour la premmière fois de la saison en championnat, le jeune Brugeois avait déjà trouvé l'ouverture en équipe nationale.

Charles De Ketelaere a profité de la raclée infligée par Bruges à Zulte Waregem, dimanche, pour inscrire son premier but de la saison avec les Brugeois, le deuxième de sa carrière en Pro League. Mais deux semaines plus tôt, il avait déjà inscrit un but important.

C'était avec les Diablotins, pour son tout premier match avec l'équipe nationale U21. Déjà capé en U16, en U17, en U18 et en 19, Charles De Ketelaere était appelé pour la première fois en U21 et il a scoré d'entrée, contre l'Allemagne, le 8 septembre dernier.