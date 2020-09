Insolite : José Mourinho a demandé à Shkendija d'agrandir ses buts

Tottenham s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League en allant s'imposer (1-3) sur la pelouse de Shkendija.

Mais chez ce modeste club de Macédoine du Nord, José Mourinho et ses gardiens de but ont eu une drôle de surprise : celle de constater que les buts étaient ... plus petits que la norme. "J'ai cru que j'avais subitement grandi, mais non", en plaisantait le coach portugais sur son compte Instagram. Les officiels de l'UEFA ont été rapidement tenus au courant et les buts ont été agrandis.