OFFICIEL: Hans Vanaken a pris a décision

Hans Vanaken ne pas pas quitter Bruges lors de ce mercato. Le double Soulier d'Or a décidé de rester au club et a aussi été prolongé jusqu'en 2025. Le club a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux.

L'offre de West Ham était réelle et pouvait satisfaire la demande financière de Bruges. Le milieu de terrain avait donc un choix à faire et celui-ci a été fait en faveur du Club de Bruges.

Simon Mignolet a aussi été prolongé jusqu'en 2025 par la même occasion.

Our Feet.

Our Hands.

Our Gold.



2025. pic.twitter.com/13TnqrishS