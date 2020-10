Amallah (buteur) montre la voie au Maroc face au Sénégal de Krépin Diatta, le Cameroun partage face au Japon, l'Algérie bat le Nigéria, carton de la Tunisie

Plusieurs rencontres amicales étaient au programme de la soirée, avec plusieurs joueurs (et anciens joueurs) de notre JPL.

Maroc - Sénégal 3-1

Les Lions de l'Atlas avec Selim Amallah, Samy Mmaee et Sofyan Amrabat (ex-Bruges) se sont imposés face aux Lions de la Teranga. Le Standardman Amallah ouvrait le score après 10 minutes de jeu, En-Nesyri (71e) puis El-Arabi (86e) fixaient le score pour le Maroc. Sarr sur penalty (88e) sauvait l'honneur des finaliste de la dernière Coupe d'Afrique où évoluaient le Brugeois Krépin Diatta et Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht).

Japon - Cameroun 0-0

Aucun but n'a été inscrit dans la rencontre qui se jouait à Utrecht. Plusieurs joueurs évoluant en Belgique sont entrés en action côté camerounais avec Fai (Standard), Leuko (W-Beveren), Ondoa (Ostende), Ngadeu (La Gantoise) et les Mouscronnois Tabekou, Junior Onana et Olinga. La Belgique était également bien représentée chez les Nippons avec Ito (Genk), Kamada et Tomiyasu (ex-STVV).

Nigéria - Algérie 0-1

Le Champio d'Afrique en titre s'est imposé sur le plus petit score face aux Super Eagles. L'ancien joueur du Lierse Ramy Bensebaini (6e) est l'unique buteur. On notera la présence de l'Anversois Halaimia (Beerschot) côté des Fennecs, alors que le Nigéria évoluait sans Cyriel Dessers (resté sur le banc) mais bien avec Onuachu (Genk) ou encore Samuel Kalu et Moses Simon (ex-Gand).

Dans les autres rencontres...

Titulaires, Youssef Msakni (ex-Eupen) et Dylan Bronn (ex-Gand) ont participé à la large victoire des Aigles de Carthage (3-0) face au Soudan, à Radès.

Le Mali a facilement écarté le Ghana (3-0). Le Kénya est venu à bout 2-1 de la Zambie de Fashion Sakala (titulaire).

Gholizadeh (à l'assist), Rezaei (entré en fin de match) et l’Iran se sont imposé sur le fil face à l'Ouzbékistan (1-2).