Karel Van Eetveldt a propose un plan de relance pour le Sporting d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht a de graves soucis financiers et il est temps pour le club de prendre les choses en main.

Cette semaine, on a appris que le RSC Anderlecht était très endetté et que la vente de Jérémy Doku devrait réduire cette montagne de dettes. Het Laatste Nieuws a dévoilé samedi que le RSC Anderlecht avait subi une perte record de 36 millions d'euros en 2019-2020. Van Eetveldt propose un plan de relance pour remettre le club bruxellois sur le droit chemin.

Karel Van Eetveldt a présenté cette semaine un plan de redressement au conseil d'administration pour rétablir la santé financière du Sporting. Certains détails ont été rendus publics à propos de ce plan. Par exemple, Van Eetveldt veut créer un plafond salarial, le budget de transfert pour le marché des transferts a été réduit à 4 millions d'euros et de sérieuses économies ont déjà été réalisées dans la masse salariale. Van Eetveldt souhaite également une injection de capital de la part du conseil d'administration pour aider Anderlecht à se redresser, a révélé Het Laatste Nieuws.

Ce serait un montant considérable. Cela impliquerait une conversion des dettes et l'apport de capitaux frais, à travers Vincent Kompany et Wouter Vandenhaute, entre autres. Le conseil d'administration l'a approuvé, mais les actionnaires doivent également être d'accord. Ils ont demandé une réflexion et ils se rendent compte que les choses doivent changer.