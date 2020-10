Un nouveau job pour Adil Rami

Le champion du monde 2018 avait quitté l'Olympique de Marseille il y a un peu plus d'un an. Après avoir enchaîné les expériences peu concluantes à Fenerbahçe en Turquie ou encore à Sochi en Russie, il fait aujourd'hui les beaux jours de Boavista au Portugal.

Alors que tout semble bien se passer pour Adil Rami au Portugal, le défenseur central qui était en contact avancé avec la radio RMC pour y occuper un rôle de consultant cette saison, a décidé d’accepter une proposition de cette dernière, selon L'Équipe. Il interviendra de façon hebdomadaire dans l’émission Top of the foot animée par Jean-Louis Tourre et Mohamed Bouhafsi.

Après Mathieu Valbuena, RMC recrute ainsi un deuxième joueur en activité pour rejoindre l'équipe de consultants de son émission quotidienne, déjà formée par : Éric Di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis et Emmanuel Petit.