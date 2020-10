Un nouveau coach à Mouscron? Deux noms circulent déjà

Fernando Da Cruz a-t-il vécu sa dernière rencontre sur le banc de l'Excel?

Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours Fernando Da Cruz qui mène la barque mouscronnoise. Mais la défaite, la sixième de la saison, subie contre l'AS Eupen pourrait être celle de trop pour le Français. Et plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder.

Selon Le Soir, Luka Elsner et Franck Passi sont les deux entraîneurs les plus régulièrement cités. Le premier connaît la Belgique pour avoir entraîné l'Union Saint-Gilloise durant une saison, avant de filer à Amiens, qui l'a remercié il y a quelques semaines. Le second a été adjoint à Marseille, à Lille et à Monaco, avant d'endosser le costume de T1 à Chamois, en Ligue 2. Club qu'il a quitté à l'issue de la saion 2019-2020, il est donc lui aussi libre.