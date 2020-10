Ancien du Zenit, Nicolas Lombaerts pointe l'homme à suivre pour les Brugeois

Le Club de Bruges se frotte au Zenit pour son entame en Ligue des Champions. Un club que Nicolas Lombaerts connaît par coeur et il sera un spectateur attentif de cette joute européenne.

Actif en Russie pendant dix ans, Nicolas Lombaerts a connu les meilleurs moments de sa carrière avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Et il garde un attachement particulier pour le champion de Russie dont il continue à suivre à distance les performances de son ancien club.

"Une bête"

Et si l'ancien Diable Rouge estime que l'absence de Malcom "n'est pas une mauvaise affaire" pour les Blauw en Zwart, il avertit les Brugeois sur le danger représenté par Artem Dzyuba, le buteur du Zenit. "J'ai eu l'occasion de jouer contre lui et de m'entraîner avec lui. C'est une bête, c'est très difficile de défendre contre lui", explique Nicolas Lombaerts au Laatste Nieuws.

Auteur de six buts et de quatre assists depuis le début de la saison en championnat, l'attaquant russe est en forme et il a aussi été épargné le week-end dernier: il n'a joué que les 24 dernières du match gagné par Zenit, samedi, contre Sotchi (3-1).