Privé de 3 attaquants, Hernan Losada espère tout de même des bonnes nouvelles en vue du derby

Avec 22 buts inscrits, le Beerschot est, avec le Club de Bruges, l'équipe la plus prolifique de Jupiler Pro League.

Néanmoins, Hernan Losada a tout de même quelques soucis au niveau de son compartiment offensif. Loris Brogno, qui avait refait surface ces dernières semaines, a ensuite vu le sort s'acharner : "Loris s'est blessé dans un contact lors de la première séance d'entraînement de la semaine. Aujourd'hui, il est déjà passé sur la table d'opération. Nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'il serait indisponible pendant au moins trois ou quatre mois", a déclaré Hernan Losada.

"Blessing Eleke souffre d'une blessure aux ischios, il ne sera pas non plus disponible pour les prochaines semaines."

Suzuki sera, pour sa part, de nouveau disponible contre l'Antwerp bien que Marius Noubissi, qui a commencé la saison en force, ne sera pas disponible non plus : "Marius n'est pas encore fit et sera trop court pour jouer dimanche. Avec un peu de chance, il retrouvera la forme pour le match de la semaine prochaine."

Enfin, Losada attend avec impatience et inquiétude les résultats des tests Covid-19 : "Nous avons été testés jeudi matin. Normalement, nous aurions dû recevoir les résultats aujourd'hui mais nous devrons attendre samedi après-midi", explique le T1 du Beerschot.

"Ce n'est pas du tout idéal, car nous n'aurons alors pas ou que peu de temps de s'entrainer avec les alternatives. Mais c'est la réalité et nous devrions être heureux de pouvoir continuer à faire notre travail."