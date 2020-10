Xavier Mercier et OHL à l'honneur : "L'équipe porte la griffe de Marc Brys"

Après une saison chamboulée et pour son retour dans l'élite - pourtant confirmé assez tard cet été - OHL effectue tout de même une très bonne saison jusqu'à présent.

C'est sans faire trop de bruit que les hommes de Marc Brys avancent. Bien organisés et réalistes, ils effectuent le début de saison quasi parfait pour une équipe promue. Brys a trouvé la bonne formule et le bon équilibre dans sa formation, avec des joueurs comme Sowah et Henry qui s'en sortent très bien jusqu'ici, ou encore Xavier Mercier dont l'expérience fait du bien aux Louvanistes.

Gert Verheyen fait également l'éloge du meneur de jeu français, passé par le Cercle et Courtrai : "Il a un excellent jeu de passes. Il est capable de distiller des passes décisives, mais il est également fort au niveau de la possession du ballon qu'il anime à merveille. En fait, ce dont Peter Zulj décrit de lui-même sans pour autant le montrer, Mercier le fait", analyse Verheyen.

"Mercier a toujours été un bon joueur, mais il ne le montrait qu'une fois sur trois matches. Maintenant, c'est chaque semaine. Il est devenu plus fort physiquement, tout comme l'ensemble de l'équipe. Typiquement, l'équipe porte la griffe de Marc Brys", poursuivait l'icône du FC Bruges.

"OHL a été promu, s'est retrouvé avec un noyau incomplet assez tard dans la préparation, mais est pourtant bien installé dans la colonne de gauche. Reste juste à se concentrer sur le travail en perte de balle et la couverture en défense", ponctuait l'analyste.