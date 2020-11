Pourtant malmené, le Standard de Liège peut remercier Dussenne

Ce dimanche soir, le Standard de Liège accueillait le KV Ostende pour le compte de la onzième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir essuyé trois défaites de suite, le Standard de Liège avait à coeur de renouer avec la victoire ce dimanche face à Ostende. Bonne nouvelle du côté des Rouches, Philippe Montanier pouvait compter sur les retours de Lestienne, Raskin et Balikwisha. D'ailleurs les deux derniers étaient alignés d'entrée de jeu par le technicien français. Du côté des Côtiers, Alexander Blessin faisait débuter son onze type qui reste sur une très bonne série. En effet, Ostende vient de réaliser un joli 15 sur 21 et n'a plus connu la défaite depuis la deuxième journée de D1A.

Ostende n'est pas venu à Sclessin pour ne pas subir et l'a bien fait comprendre dès l'entame de la rencontre en proposant un football positif et offensif. D'ailleurs Gueye (9e) et Sakala (13e) obtiendront deux belles opportunités mais le ballon passera loin du but de Bodart. Ostende avait cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais le but sera annulé pour hors jeu. De plus, le matricule 16 perdra son capitaine durant l'action lors d'un duel avec Gueye. Vanheusden semble être mal retombé sur son genou droit et a poussé plusieurs cris de douleur lorsqu'il était au sol. Le Diable Rouge sortira sur civière et quittera le terrain en larmes. La suite de sa saison semble compromise...

😩 | Les cris de Vanheusden après sa blessure sont à glacer le sang. Courage, Zinho. 🙏 #STAKVO pic.twitter.com/1zpvuBIyIz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 1, 2020

Quelques minutes plus tard, le Standard obtiendra une très belle occasion avec un magnifique enroulé d'Amallah mais Hubert déviera la frappe sur la barre (28e). Les visiteurs continueront de presser les Rouches et Bokadi effectuera un très beau retour devant Sakala, sans quoi c'était goal (34e). La suite sera un peu plus équilibrée mais aucune équipe ne prendra l'avantage avant la pause (0-0).

Le Standard remontera sur le terrain avec de meilleures intentions offensives. Néanmoins, les Rouches ont eu chaud peu avant l'heure de jeu après une contre-attaque dangereuse d'Ostende. Parti seul au but, Sakala décochera une frappe puissante mais celle-ci ira heurter la barre transversale de Bodart (56e). Dix minutes plus tard, Amallah manquera une occasion en or en plaçant sa tête à côté du but de Hubert alors qu'il était seul face au but (66e). Mieux dans son match, le club liégeois tentera d'aller faire trembler les filets adverses. Hubert s'interposera d'ailleurs sur un tir à bout portant de Laifis (79e). Les efforts liégeois paieront puisque Dussenne marquera de la tête sur un corner de Gavory (87e), 1-0. Le score ne bougera plus, le Standard s'impose contre Ostende.

Pourtant malmené, le Standard de Liège a renoué avec la victoire et a mis fin à cette série noire de trois défaites de suite. Néanmoins, les Rouches éprouvent les plus grandes difficultés à marquer depuis le début de la saison et font d'ailleurs partie des moins bonnes attaques de notre championnat avec 14 buts en onze rencontres. De plus, le matricule 16 a enregistré une très mauvaise nouvelle en perdant son capitaine sur blessure durant la première période.