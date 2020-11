L'Antwerp va prolonger un cadre défensif

L'Antwerp réussit plutôt bien son début de saison et du côté du Great Old, on en profite pour prolonger les joueurs qui sont en fin de contrat.

Depuis quelques années, le jeu défensif de l'Antwerp est connu et reconnu dans notre championnat, le tout grâce à un recrutement assez précis mais aussi grâce au jeu qui était prôné par Bölöni. Le Roumain est parti, Ivan Leko est arrivé et si le jeu est plus offensif qu'avant, les certitudes défensives sont restées. L'un des joueurs les plus en vue dans cette partie du jeu est Abdoulaye Seck. Le Sénégalais est en fin de contrat en juin prochain et d'après Het Nieuwsblad il va être prolongé jusqu'en juin 2023. Jusqu'ici, le défenseur de 28 ans a joué 33 rencontres pour l'Antwerp avec deux buts à la clé.





