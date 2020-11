Malgré une prestation décevante, Philippe Montanier évoque "le petit point positif de cette soirée"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège s'est incliné 3-1 au Lech Poznan lors de la troisième journée d'Europa League. Les Rouches viennent d'enregistrer leur troisième défaite de suite sur la scène européenne.

Philippe Montanier était visiblement déçu à l'issue de la rencontre. "Une défaite difficile et un sentiment mitigé car nous avons effectué une bonne entame de match. Mais nous avons été sanctionnés par une contre-attaque et une petite erreur défensive qui nous pénalise. Ils ouvrent la marque avant de doubler la mise mais nous réduisons le score et avons une grosse occasion pour égaliser", a souligné le coach des Rouches avant d'évoquer la rencontre après la pause.

"La deuxième période a été pénalisante. Nous avons été battus dans les duels et techniquement, deux paramètres importants pour gagner un match. Nous n'avons pas montré notre meilleur visage. Leur troisième but a été difficile à encaisser psychologiquement. Mais il faut souligner la qualité de notre adversaire, Poznan a montré de l'engagement, de la technique, du jeu collectif et a eu peu de pertes de balle. Moins de déchets que nous au final, donc ce fut difficile de revenir au score", a lâché l'ancien coach de Lens.

Après ce troisième revers de suite en Coupe d'Europe, les chances d'obtenir un ticket pour les seizièmes de finale semblent s'être envolées. "Il faudra glaner nos premiers points et élever notre niveau de jeu. L'Europa League, c'est un cran au-dessus. Il va falloir s'améliorer et être à la hauteur", a martelé le technicien français.

Le jeune Hugo Siquet a eu droit à son baptême du feu en montant au jeu à la pause à la place de Nicolas Gavory. "Il n'est pas monté au jeu dans les meilleures dispositions mais je suis satisfait de lui. Je ne suis pas étonné car il montre de belles choses à l'entraînement. Le petit point positif de cette soirée d'avoir un jeune joueur qui a un potentiel intéressant qu'il faudra développer tout en étant patient", a conclu Philippe Montanier.