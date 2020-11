🎥 La 600e pour Igor De Camargo contre Charleroi?

Véritable pilier du championnat de Belgique, Igor De Camargo devrait franchir un cap impressionnant, vendredi soir, contre les Zèbres.

Auteur d'une splendide Madjer, qui pourrait lui valoir les honneurs du but du mois d'octobre, Igor De Camargo disputera le 600e match de sa carrière en club, s'il joue vendredi soir, contre le Sporting de Charleroi.

Et le Kavé n'a pas manqué l'occasion de rendre hommage à son attaquant, arrivé en 2018 et auteur de 29 buts avec le maillot malinois.

Avant ça, Igor De Camargo était passé par Genk, Heusden-Zolder, le Brussels, le Standard, Gladbach, Hoffenheim et l'APOEL Nicosie. Un sacré CV et une belle longévité pour le Belgo-Brésilien qui a aussi eu connu les joies internationales: neuf caps avec les Diables Rouges entre 2009 et 2012.