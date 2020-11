Raphaël Varane : "Notre match référence"

Le défenseur central de l'équipe de France (27 ans, 70 sélections et 5 buts) était content après la victoire des Bleus au Portugal (1-0).

"On est très contents de la victoire et de la manière, avec de la solidarité et de l'envie. L'état d'esprit était top. On aurait pu marquer en première période, on s'est créé de belles occasions. On a été solides, car le Portugal sur coups de pieds arrêtés a été costaud. On a été solides et solidaires. On voulait gagner pour assurer la qualif', c'est chose faite et avec la manière", a explique Raphaël Varane au micro de TF1.

Le défenseur central a ensuite insisté sur les bienfaits d'une telle victoire. "Par rapport aux derniers mois, ce sera notre match référence. On a vu de tout, beaucoup de bonnes choses. On a réussi à bien combiner, à travailler tous ensemble. On a vu de la complémentarité entre les joueurs. On va pouvoir s'appuyer dessus pour se projeter vers les prochaines échéances."