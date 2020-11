Une sélection entièrement remaniée qui profite à quatre Belgicains!

En raison de cas de Covid-19 dans l'effectif, la Norvège a dû renoncer à son match de dimanche soir, mais les Norvégiens tiendront leur rang, mercredi soir et ont mathématiquement encore l'occasion de ravir la première place de leur groupe, et donc une promotion pour la Ligue A, à l'Autriche de Raphael Holzhauser et de Peter Zulj.

Il faudra toutefois le faire avec un effectif totalement remanié. Dans lequel figurent quatre connaissances du championnat de Belgique. Les Genkois Kristian Thorstvedt et Mats Moller Daehli, le Gantois Andreas Hanche-Olsen et le portier de l'Union, Anders Kristiansen, font tous les quatre partie de la nouvelle sélection.

The Norwegian non-quarantining, non-Norway-based, ad hoc banter squad has been confirmed. Veton Berisha is based in Norway, but can go because he has had covid fairly recently. 14 out of the 18 are uncapped. https://t.co/9BUP3CUfXo