🎥 Bordeaux s'impose à Rennes malgré une bonne montée de Doku, premier but girondin pour Ben Arfa

Le Stade Rennais pourrait bien dégringoler au classement après sa défaite à domicile face aux Girondins de Bordeaux.

Rennes n'a pas réussi à redresser la tête ce vendredi en ouverture de la journée de Ligue 1 : à domicile face aux Girondins de Bordeaux, les Bretons ont enchaîné une seconde défaite consécutive (0-1), Hatem Ben Arfa inscrivant son premier but sous les couleurs girondines.

Jérémy Doku, sur le banc après sa légère blessure en sélection, est monté au jeu en seconde période et a failli faire la différence : l'une de ses frappes a trouvé le poteau de Costil. Rennes s'incline cependant et compte 18 points, un de plus que Lyon, Monaco, Montpellier et Nice, qui joueront plus tard ce week-end. Une mauvaise opération pour le Stade Rennais.