Deux hommes à sept millions, Nicky Hayen a fait son choix : ce Brugeois peut rester, l'autre doit partir

Le milieu de terrain du Club Bruges impressionne. Il n'y a pas de meilleure triplette qu'Onyedika-Jashari-Vanaken... Quand ils sont en forme, ils jouent quasiment tous les matchs. Mais deux autres milieux sont également présents dans l'effectif, bien qu'ils aient bénéficié de moins de temps de jeu.

Avec Hugo Vetlesen et Casper Nielsen, le Club de Bruges dispose de deux remplaçants que de nombreux clubs de la Jupiler Pro League aimeraient pouvoir s’offrir. Nielsen avait même été reconnu au niveau national pour son intelligence de jeu et son engagement sans relâche lors de son passage à l’Union Saint-Gilloise.

Trois ans plus tard, cette réputation semble appartenir au passé, tant il joue peu. Le trio Onyedika-Jashari-Vanaken est devenu intouchable, et Nielsen ne comptait que 501 minutes en phase classique cette saison. Dans les Champions Play-offs, il n’a reçu que vingt minutes de temps de jeu. Lorsque Vanaken a été diminué par une douleur à la cheville, Meijer et Jutgla lui ont été préférés pour monter au jeu.

Vetlesen et Nielsen ne sont pas dans la même situation

Cette situation contraste fortement avec celle de Vetlesen, qui a retrouvé du temps de jeu pendant les play-offs. Il a d’abord remplacé Onyedika, suspendu contre La Gantoise, avant d’occuper le flanc droit de l’attaque en l’absence de Talbi. Un poste inhabituel où il a été préféré à Skóraś.

Nicky Hayen l’a régulièrement utilisé comme premier remplaçant au milieu de terrain, signe d’une confiance maintenue. Le Club a déboursé 7,75 millions d’euros pour l’arracher à Bodø/Glimt, et à 25 ans, le Norvégien conserve une belle valeur marchande. C’est là que réside la différence avec Nielsen, dont la cote à 31 ans est en baisse.

Le Danois entre également dans sa dernière année de contrat, et une prolongation semble peu probable. Le Club cherchera en tout cas à recruter deux nouveaux milieux de terrain. Onyedika devrait presque certainement partir, et la direction souhaite anticiper en cas d’offre importante pour Jashari.

Vetlesen semble encore avoir un avenir au stade Jan Breydel, mais Nielsen devra très probablement se tourner vers un nouveau défi cet été. Il se sent bien en Belgique et resterait ouvert aux propositions de clubs de Pro League, même si un transfert à l’étranger n’est pas exclu.

Pour rappel, le Club avait payé 7,5 millions d’euros à l’Union pour s’attacher ses services. Mais son départ ne rapportera vraisemblablement pas une somme équivalente, compte tenu de sa situation contractuelle et de son âge avancé pour le haut niveau.