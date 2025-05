Le rideau est tombé : voici les arbitres désignés pour le match du titre et la 10e journée de Play-Offs

Ce week-end sera celui de la dernière journée de la saison. Le titre va se jouer en Jupiler Pro League et tous les regards seront particulièrement tournés vers deux rencontres.

Lawrence Visser arbitrera le potentiel match du titre entre l’Union et Gand, avec peut-être l’occasion d'assister au sacre des Unionistes. Jasper Vergoote l’épaulera en tant qu’arbitre assistant vidéo (VAR).

Lothar D'Hondt sera l’arbitre du match Club de Bruges - Antwerp, une rencontre qui pourrait encore compter dans la course au titre. Jan Boterberg officiera en tant que VAR. Pour la confrontation entre Genk et Anderlecht, ce sont Bram Van Driessche et l’arbitre vidéo Erik Lambrechts qui ont été désignés.

Du côté des Europe Play-Offs, le verdict final tombera samedi. Massimiliano Ledda arbitrera Dender - Malines, tandis que Michiel Allaerts sera au sifflet de Westerlo - Standard. Simon Bourdeaud’hui a été désigné pour Charleroi - OH Louvain.

Enfin, la rencontre de barrage entre le Cercle de Bruges et le Patro Eisden sera dirigée par Wim Smet, assisté de Nicolas Laforge en tant que VAR.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/qPvCNO7gZC