C'est un ancien... du Standard : le RFC Seraing nomme le remplaçant de Mbaye Leye

C'est officiel, Kevin Caprasse remplace Mbaye Leye à la tête du RFC Seraing. L'ancien coach des U23 des Métallos a été nommé ce jeudi.

Au bout du suspense, et un peu grâce à la faillite de Deinze, le RFC Seraing a assuré son maintien lors des dernières journées de la Challenger Pro League.

Les Métallos ont terminé le championnat à l'avant-dernière place, devant le Jong Genk, mais leurs prestations n'ont pas toujours été convaincantes. Sur le papier, l'effectif sérésien semblait trop faible pour se maintenir dans le monde professionnel.

Ils y sont pourtant parvenus, mais le style de jeu mis en place par Mbaye Leye, ainsi que la mentalité de l'entraîneur sénégalais, n'ont pas convaincu tout le monde. Il a été limogé en fin de saison.

Depuis, plusieurs noms ont circulé pour le remplacer, mais l'un d'eux est toujours resté favori : Kevin Caprasse, qui entraînait l'équipe U23 de Seraing après être passé notamment par le Standard, comme entraîneur de l'équipe U18 et dans le staff du SL16 FC.

L'information est officielle depuis ce jeudi : c'est bien l'entraîneur liégeois de 41 ans qui prendra en charge l'équipe première des Métallos, avec l'ambition de se maintenir au plus vite en Challenger Pro League et de lancer un projet capable d'offrir au club des années plus sereines.