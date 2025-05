Alderweireld et Vertonghen, deux complices au destin lié : "Dommage que la Belgique n'ait pas vu quel joueur il était"

Tous deux en fin de carrière, Toby Alderweireld a rendu un vibrant hommage à Jan Vertonghen, son ancien complice en club et en sélection.

Jan Vertonghen a fait ses adieux au public d’Anderlecht le week-end dernier. Il foulait la pelouse pour la dernière fois en tant que joueur professionnel, puisqu’il ne rejouera plus cette saison. Son ami Toby Alderweireld, qui a aussi reçu un hommage du Bosuil alors qu'il pourrait encore prendre part au barrage européen contre Charleroi, a tenu à lui rendre hommage.

"Je pense que Jan a eu de très beaux adieux, ce qu’il mérite pleinement", a-t-il déclaré au micro de DAZN. "Il a eu une carrière fantastique. À Anderlecht, tout ne s’est pas passé comme il l’aurait souhaité, notamment à cause de ses blessures."

C'est dommage que la Belgique n'ait pas pu voir quel joueur il était à l'étranger"

Alderweireld regrette que le public belge n’ait jamais vraiment pu apprécier le Vertonghen des grandes années. "C’est dommage que la Belgique n’ait pas pu voir quel joueur il était à l’étranger. Un joueur de classe mondiale, un professionnel exemplaire. L’un des meilleurs défenseurs centraux du monde", poursuit-il.

Les deux hommes ont partagé de nombreuses saisons, d’abord à l’Ajax, ensuite à Tottenham, et bien sûr avec les Diables Rouges. "À l’Ajax, on a joué énormément ensemble. Aussi avec l’équipe nationale. Puis il est parti à Tottenham, tandis que je suis resté une année de plus à Amsterdam, où on a été champions. Ensuite je suis allé à l’Atlético avant de le rejoindre à mon tour à Tottenham", résume Alderweireld.

"C’était vraiment notre meilleure période. Pendant ces années-là, on pouvait dire qu’on formait le meilleur duo d’Angleterre, voire peut-être d’Europe", conclut-il. Un bel hommage pour son ancien compère de la défense.