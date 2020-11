Ike Ugbo à nouveau décisif : "Un attaquant doit toujours être prêt"

Ike Ugbo s'est illustré avec deux buts importants.

Le Cercle de Bruges s'est imposé à Waasland-Beveren ce qui leur a permis de rejoindre le top-8. Une excellente affaire que le Cercle doit en partie à un Ugbo très efficace.

Le joueur formé à Chelsea est dans une bonne phase et poursuit sur sa lancée, il a planté un doublé hier soir, inscrivant ses 6e et 7e buts de la saison en 10 rencontres de JPL.

Le héros du soir côté Cercle était bien sûr très heureux de ses deux buts, mais le plus important pour lui était la victoire : "Je suis content de mes deux buts. Un attaquant doit toujours être prêt. Nous nous sommes bien tenus aux consignes et nous avons travaillé dur. Il faudra continuer le bon travail et nous devons maintenant nous préparer pour le match de mardi (contre Mouscron, ndlr)", confiait le buteur à l'issue de la rencontre.