Mouscron s'écroule et enregistre sa septième défaite de la saison

Mouscron aura été excellent pendant 45 minutes, mais contre une équipe de Genk talentueuse, cela n'a pas été suffisant.

Après 6 semaines sans jouer le moindre match de championnat, Mouscron retrouvait la compétition le couteau entre les dents. Un nouveau coach, un nouvel état d'esprit et l'espoir de prendre des points: la saison des Hurlus débute vraiment maintenant.

La première période en est d'ailleurs l'illustration. Un pressing intense orchestré par Jorge Simao, le nouveau mentor hennuyer, est mis en place et Genk ne s'en sort pas. Mouscron a les premières actions dangereuses pour son compte, avec un Fabrice Olinga en verve et un Vieira malchanceux. Les visiteurs sont cependant récompensés de leur bonne période grâce à un but de Bruno Xhada, bien servi par Bakic (34', 0-1).

Les Hurlus continuent alors leur pressing et il est clair que Genk ne trouve pas la solution. Mais presser de la sorte, cela a un coût et la lanterne rouge va le payer au prix fort. Juste avant la pause, Ito se joue de toute la défense et égalise (45'+2, 1-1). Ce but sonne le glas des espoirs des coéquipiers de Koffi.

Après la pause, il n'y en a en effet plus que pour Genk, qui profite de la fatigue et du manque de jus de son adversaire du soir. Bongonda donne l'avantage à ses couleurs en prenant toute la défense de vitesse (55', 2-1). Dans la foulée, Onuacho y va de son 10ème but de la saison en poussant dans le but vide et de la tête une frappe d'Ito repoussée par Koffi (63', 3-1).

Les jambes sont coupés, les hommes de Van Den Brom déroulent, et ajoutent un quatrième but par Bongonda (81', 4-1), une nouvelle fois excellent. Les joueurs de Genk ont fêté la première de leur nouveau coach hollandais comme il se doit. Pour Mouscron, qui va jouer tous les trois jours jusqu'à Noël, la saison ressemble de plus en plus à un long chemin de croix.