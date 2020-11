Retour gagnant pour Nurio Fortuna à Charleroi

Parti monnayer ses talents du côté gantois cet été, Nurio Fortuna avait, sans aucun doute, coché la date de son premier retour à Charleroi dans son calendrier personnel. Il n'a pas manqué ses retrouvailles avec ses anciens partenaires.

Car si le début de saison a été compliqué pour les Buffalos, et Nurio n'échappe pas à cette règle, dimanche, les Gantois ont dominé les débats. Sans être transcendants. Mais en gérant bien les moments clés de la partie. "Ça fait du bien. Il nous fallait une victoire et j'espère que ça va nous permettre de commencer une bonne série", commente l'ancien Zèbre.

Une défense à trois qui porte ses fruits

Une victoire acquise, qui plus est, en tenant le zéro derrière. Un bonheur que les hommes de Wim De Decker n'avaient plus connu depuis le 19 septembre dernier. "C'est super, ça montre qu'on commence à maîtriser le système que le coach met en place et que notre défense est de plus en plus solide."

Les Gantois évoluent, en effet, à trois derrière depuis plusieurs semaines, avec Nurio Fortuna dans une position plus axiale. Le Portugais a délaissé le flanc gauche qu'il a arpenté durant ses trois années à Charleroi. Et ça semble lui réussir. "Mais je ne suis pas vraiment défenseur central dans ce sytème", tempère-t-il. "J'apporte aussi vers l'avant. Et je pense que, globalement, c'est un système qui nous convient très bien et ça commence à porter ses fruits."

La preuve avec une victoire convaincante, contre l'une des équipes du début de saison en Pro League. Et un succès symbolique pour Nurio Fortuna, sur les terres d'un club dont il a porté les couleurs durant trois saisons. "J'étais très content de retrouver mes anciens équipiers, je me suis senti très bien sur la pelouse et pouvoir partir d'ici avec les trois points, c'est super", se réjouit-il.

Le meilleur match de sa saison?

D'autant plus agréable, qu'il a livré une rencontre pleine, dimanche soir, au Mambourg. Sans aucun doute l'un de ses meilleurs matchs de la saison. "Mais ce n'est pas seulement moi, c'est toute l'équipe. On était bien en place et ça m'a facilité la tâche. Mais ça va clairement me donner confiance pour la suite."

Et la suite, c'est la réception de l'Etoile Rouge, jeudi, au cours de laquelle les Buffalos auront une dernière chance de se relancer en Europa League. Avant de poursuivre leur remontée au classement de la Pro League, dimanche prochain contre Zulte Waregem?