Hernan Losada ravi: "Rapha est devenu un vrai leader"

L'aventure continue pour Raphael Holzhauser au Beerschot et Hernan Losada est le premier à s'en réjouir.

Devenu le maître à jouer des Rats, Raphael Holzhauser a décidé de prolonger l'aventure et a apposé sa signature en bas d'un nouveau contrat de trois ans.

Une suite logique pour le joueur le plus décisif de la Pro League depuis le début de la saison. "Je suis ici depuis un an et demi et je me sens très bien. Ce qui est très important pour moi. Mais j'ai l'ambition de continuer à grandir", insiste-t-il sur le site officiel de son club.

Et son coach est ravi de voir l'Autrichien poursuivre l'aventure. "Je suis évidemment très heureux de voir un joueur avec ses qualités prolonger", note Hernan Losada. "Tout le club a travaillé pour que Rapha devienne le joueur décisif qu'il est aujourd'hui. Rapha est devenu un leader avec qui il est très agréable de travailler."