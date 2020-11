Nicolas Raskin après le Clasico : "Ce n'est pas la même chose sans les supporters"

Le tant attendu Clasico n'a pas tenu toutes ses promesses ce dimanche soir. Anderlecht et le Standard de Liège se sont quittés sur un nul vierge et insipide.

Un Clasico offre souvent du spectacle et est toujours disputé dans une ambiance tendue et électrique. "Ce n'est pas la même chose sans les supporters", a lâché Nicolas Raskin au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Nous avons eu du mal à nous mettre dedans après le match de jeudi en Europa League et nous avons manqué de fraîcheur dans le dernier geste. Nous sommes déçus car nous voulions gagner ce match pour nos supporters. Toutefois, prendre ce point est quand même positif car Anderlecht est un concurrent", a souligné le milieu de terrain liégeois qui a évoqué le système de jeu et l'entrejeu des Rouches.

"Nous avons évolué à trois au sein de l'entrejeu et donc sans ailiers. Sam (Bastien) et moi devions dès lors un peu couvrir et jouer les côtés. Nous étions bien organisés et voulions prendre les trois points. Nous avons ressenti la fatigue à cause du huis-clos et de l'absence des fans. Mais nous n'avons rien lâché au niveau de la mentalité", a conclu Nicolas Raskin qui a livré une bonne prestation au milieu de terrain.