La victoire tactique de Benat San José: "Nous avons bien joué entre les lignes"

Eupen a certainement remporté sa plus belle victoire de la saison ce dimanche sur la pelouse du Beerschot, où seul le Standard s'était imposé cette saison.

"On savait que ce serait difficile pour nous", déclare directement Benat San José en conférence de presse après la victoire de ses ouailles. Il est clair qu'aller l'emporter au Beerschot est toujours compliqué, encore plus cette saison avec le football offensif et créatif qui est pratiqué par les hommes d'Hernan Losada.

L'équation était compliquée pour le staff des Germanophones: comment empêcher le Beerschot de développer son football tout en profitant des largesses défensives des Rats. L'entraîneur espagnol lève le voile sur une partie de sa tactique: "Nous voulions jouer le plus possible entre les ligne pour leur faire mal. Notre but était aussi d'être compact tout en essayant de trouver de l'espace dans le dos des défenseurs avec nos joueurs rapides".

Il est clair que les Pandas ont eu des occasions dans la profondeur: ils se sont présentés seuls à quatre reprises durant la deuxième période, mais comme une vieille rangaine, les attaquants ont à chaque fois buté sur Mike Vanhamel: "On galvaude beaucoup trop d'occasions".

Défensivement par contre, les Pandas ont été costauds pendant une bonne heure, avant de reculer à nouveau, sans pour autant encaiser... pour une fois. "Nous avons souffert et je dois dire que notre gardien a été très bon. Mais au final, nous avons gagné et je suis heureux pour les joueurs".