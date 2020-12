Le KVO prolonge l'un de ses Diablotins

Prolongation d'un cadre à Ostende.

Formé et passé pro avec le KVO, Robbie D'Haese a décidé de lier un peu plus son avenir avec son club de coeur. Il a signé un nouveau contrat à la Côte et désormais lié à Ostende jusqu'au 30 juin 2024.

À 21 ans, l'ailier ostendais qui, au même titre que ses coéquipiers Arthur Theate et Jelle Bataille faisait partie du groupe des Diablotins lors de la campagne éliminatoire pour l'Euro 2021, attend beaucoup des prochaines saisons avec le KVO. "Je me sens très bien ici à Ostende, dans le club dans lequel j'ai grandi et dans un groupe jeune et ambitieux", explique-t-il.

Blessé depuis la fin septembre, Robbie D'Haese a repris l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine et devrait rapidement pouvoir reprendre le cours de sa saison, après avoir débuté les six premiers matchs de la saison et marqué un but, lors du partage contre le Sporting d'Anderlecht.