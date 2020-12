Jan Vertonghen avant Standard-Benfica : "Remporter l'Europa League est un objectif"

Le Standard reçoit Benfica jeudi à 18h55 dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League. Les Rouches sont déjà éliminés, tandis que les Aigles sont qualifiés pour les 16es de finale.

Malgré l’absence d’enjeu, Benfica veut terminer premier du groupe et viendra à Sclessin pour l'emporter. "Le Standard a une bonne équipe, avec de bons joueurs. J’en connais beaucoup. Nous nous rendons au Standard pour gagner, nous allons tout faire pour terminer en tête du groupe", a expliqué Jan Vertonghen en conférence de presse.

Benfica n’a jamais remporté la C3 et s'est incliné trois fois en finale. La première fois contre Anderlecht en 1983 (l’épreuve se nommait Coupe de l’UEFA), puis en 2013 face à Chelsea et en 2014 aux tirs au but conrtre le FC Séville. "L’Europa League est un objectif pour nous. Nous voulons tout faire pour aller le plus loin possible. Nous possèdons une bonne équipe et nous voulons être champions et remporter la Coupe. Mais il y a beaucoup de favoris en Europa League. Il y a déjà de bonnes équipes en lice, et il faut y ajouter les équipes qui seront reversées de la Ligue des champions", a souligné le défenseur central.

Ce match face au Standard aura aussi un caractère particulier pour le Diable Rouge. "C’est spécial pour moi de jouer en Belgique. J’ai déjà joué quelques rencontres en Belgique, c’est toujours spécial. C’est dommage qu’il n’y aura pas de supporters, mais cela reste un match très particulier", a conclu Jan Vertonghen.