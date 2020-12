De Sart regrette un manque d'ambition à Courtrai : "On pourrait jouer le top 6 ..."

Le KV Courtrai est juste à portée du top 8, au-dessus d'équipes comme l'AS Eupen ou le Cercle de Bruges louées pour leur jeu. Pourtant, les Kerels sont peut-être le club dont on parle le moins en Belgique. Et ça ne fait pas plaisir à Julien De Sart.

Julien De Sart le sait : si le KV Courtrai performe à ce point face aux grandes équipes, c'est entre autres parce que son équipe "n'est pas très glamour" et qu'un déplacement au Stade des Éperons d'Or un mercredi à 21h n'est pas des plus sexy (lire ici). Mais c'est aussi parce que le KVK brille par une certaine irrégularité depuis plusieurs saisons : capable de belles performances, il lui manque le surplus de qualité sur la durée pour confirmer.

"Ce qu'il manque à Courtrai pour faire partie du subtop ? Je dirais qu'il manque de l'ambition", lâche Julien De Sart avec un sourire. "Bien sûr, on aimerait qu'on parle un peu plus de nous, qu'on respecte plus le club, que ce soit dans les médias ou de la part des adversaires. Mais quand on regarde les résultats des dernières saisons, on est à notre place. Courtrai termine toujours sous le top 6 ou 8. Si les playoffs se jouaient dans le top 10, on y serait souvent (rires").

Un message pour le mercato à venir ?

Mais Courtrai se plaît à jouer les seconds couteaux, semble-t-il. "On a un peu l'impression que si on accroche les playoffs, tant mieux, mais sinon, tant pis. C'est dommage parce qu'il y a la qualité pour faire mieux, même avec ce qu'on a. Et avec un ou deux transferts de qualité, on pourrait vraiment se mêler à la course au top", regrette Julien De Sart.

Si le KVK est à portée du top 8 dans deux semaines, lorsque le mercato s'ouvrira, on imagine bien que De Sart espérera voir sa direction faire preuve d'ambition. Et n'oublions pas que l'ancien du Standard arrive en fin de contrat en juin 2021 ... et que lui, d'ambition, il n'en manque pas.