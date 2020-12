Kristian Arnstad a préféré Anderlecht à l'Ajax : "On donne plus de chances aux jeunes ici"

Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, le Norvégien a pu disputer sa deuxième joute avec Anderlecht cette semaine.

Mardi lors de la rencontre entre Anderlecht et Ostende mardi, le plus jeune joueur sur le terrain était Kristian Arnstad, à peine âgé de 17 ans. Le Norvégien a eu droit à sa deuxième apparition dans l’équipe A. Présent chez les Mauves depuis septembre 2019, le milieu de terrain offensif aurait pu signer rejoindre Manchester United, l'Ajax ou le l'AC Milan plutôt que le club bruxellois.

"J’ai fait un stage d’une semaine à Manchester où je me suis entraîné avec les jeunes et j’ai joué un match de Coupe. Il y avait de l’intérêt des Red Devils mais on a fait un autre choix. Puis je suis aussi allé m’entraîner à l’Ajax mais Anderlecht me voulait plus. Et j’ai été plus charmé par le projet du club qui donne plus de chances aux jeunes en équipe première. Puis les supporters adhèrent au projet du club ‘In Youth We Trust’", a expliqué le Norvégien lors d'un entretien accordé à Het Nieuwsblad.

Le jeune joueur a annulé son vol pour la Norvège qui était prévu ce jeudi. "Je pensais passer Noël en famille, mais j’ai changé mes projets parce que j’étais dans la sélection cette semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vis ici au sein d'une très belle famille d’accueil à Hal qui fait le maximum pour moi et pour que je me sente bien. Mais c'est normal que ma famille me manque", a expliqué le joueur âgé de 17 ans.