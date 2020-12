Massimo Bruno retrouve Anderlecht: "Terminer l'année en beauté"

Massimo Bruno retrouve un club avec lequel il a tout connu et ce sera, forcément, un match un peu plus spécial que les autres. Mais il est surtout concentré sur le Sporting de Charleroi, avec lequel il retrouve doucement des couleurs après une longue période d'indisponibilité.

Après neuf mois de galères, une opération et une longue rééducation pour soigner une rupture des ligaments croisés du genou, Massimo Bruno a retrouvé la joie des terrains la semaine dernière, contre Courtrai. Huit jours plus tard, il offrait la victoire à Charleroi au terme d'un match incroyable au Cercle de Bruges.

Et c'est désormais le Sporting d'Anderlecht qui attend le Boussutois. Passé par à Neerpede après être également passé par le centre de formation de Charleroi, Massimo Bruno a débuté sa carrière avec les Mauves.

Ce sera toujours particulier, mais tout ce qui compte, c'est Charleroi!

Triple champion de Belgique, le milieu offensif a disputé 148 rencontres inscrit 32 buts et distillé 26 passes décisives avec le maillot mauve sur les épaules. Des souvenirs qui restent forcément gravés dans la mémoire d'un footballeur. "C'est vrai, j'ai vécu énormément de choses avec ce club et ce sera toujours un match particulier", confirme-t-il.

"Mais aujourd'hui, je suis un joueur de Charleroi, je veux tout donner pour ce club et c'est ça qui compte", prévient-il encore dans la foulée. Pas question de sentiments donc pour Massimo Bruno, au moment d'aborder une rencontre qui pourrait permettre à Charleroi de confirmer sa forme retrouvée, à la faveur d'un salvateur 7 sur 9 et d'une victoire arrachée au caractère au Cercle.

Massimo Bruno espère logiquement finir cette drôle d'année 2020 en force. "On est de nouveau sur une bonne série, la meilleure chose, ce serait de la terminer de la meilleure des manières avec les deux matchs qui nous reste à jouer cette année." Anderlecht et l'Antwerp sont prévenus: l'ancien Mauve et Charleroi ont retrouvé la recette du succès et ils ont encore l'intention de l'appliquer en 2020...