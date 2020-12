Anderlecht revit une fin de match difficile : "Il ne faut pas que ça redevienne une routine"

Le RSCA pensait enfin avoir mis un terme à ses errements de fin de rencontres, mais a à nouveau encaissé dans les derniers instants face à Charleroi.

Si on ne prend pas en considération le but encaissé à Zulte Waregem à la 75e, qui n'était pas à proprement parler un but "tardif", Anderlecht n'avait plus connu de désillusion de fin de rencontre depuis le 8 novembre et un but de Roman Yaremchuk à la 89e pour faire 1-1 à La Gantoise. Mais Gholizadeh a replongé les Mauves dans le doute, cette fois à la 93e.

"Il faut mieux gérer ces moments en fin de rencontre, quand les corps sont fatigués. Nous devons garder la tête froide et prendre les meilleures décisions", regrette Josh Cullen après le match. L'erreur est venue de Mustapha Bundu, auteur d'une perte de balle fatale. "Je ne pointerai personne du doigt, nous gagnons, perdons ou faisons égalité en équipe. Ce n'est pas la seule raison de notre défaite", affirme l'Irlandais.

Une erreur qui doit rester isolée

Enfoncé en fin de rencontre à Charleroi, Anderlecht n'a pas tenu bon. "Nous devons rester concentrés et tenir bon. Depuis quelques temps, nous avions réussi à éviter ce genre d'erreurs fatales en fin de rencontre, pas aujourd'hui. Il faut relever la tête, faire en sorte que ce soit un soir sans et que ça ne redevienne pas une routine", conclut Cullen.