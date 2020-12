Samir Beloufa, adjoint de Leko : "Ce que fait l'Antwerp est superbe"

Nous nous sommes entretenus avec l'ancien international algérien Samir Beloufa, adjoint d'Ivan Leko à l'Antwerp, afin d'évoquer la saison du club.

Samir Beloufa (41 ans) est l'adjoint d'Ivan Leko après avoir été celui de Laszlö Bölöni à l'Antwerp, où il apprend le métier d'entraîneur après une carrière arrêtée jeune en 2010. L'ancien défenseur de l'AC Milan, qu'il rejoint à 17 ans, a vécu les plus belles heures de sa carrière en D1 belge sous les couleurs de l'Excelsior Mouscron.

Bonjour Samir. L'Antwerp est actuellement 7e de Pro League. Le club a connu une passe plus délicate mais à ton avis, que peut-il espérer cette saison ?

Disons que cette année, il n'y a pas d'équipe "imbattable", pas même Bruges. Du coup, je pense que le titre est à portée de plusieurs clubs - Bruges, Genk, mais aussi le Standard, Charleroi, Anderlecht ... et nous. Tu n'as pas une ou deux équipes dont tu te dis qu'elles sont largement au-dessus du lot. Il suffit de regarder le classement : tu perds un match, tu gagnes un match, et ça fait toute la différence. Aucune équipe n'a pas pris une avance décisive comme c'était le cas l'année passée avec le Club. L'Antwerp a donc sa chance.

Et le Beerschot, où tu as joué de 2000 à 2002 ?

Oui, ce qu'ils font est super aussi. Arriver en D1A et enchaîner les victoires comme ça, être la meilleure attaque ... mais ils ont aussi la moins bonne défense. Ils avaient une bonne série, étaient sur une bonne pente - comme nous avons pu l'être aussi. Maintenant, ça va un peu moins pour eux et pour nous aussi ...

La différence est que l'Antwerp a joué beaucoup de matchs avec l'Europe. Quel est votre objectif en Europa League ? Est-ce déjà bien, ou voulez-vous aller le plus loin possible ?

Tout ce qui vient maintenant sera un bonus. On a fait le plus dur : sortir des poules, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. On peut déjà se dire que c'est très bien, d'autant que maintenant, les matchs vont s'enchaîner ... Si on arrive à passer, c'est très bien, sinon, tant pis. Mais on fera à chaque fois notre maximum, évidemment.

Votre adversaire en Europa, José Mourinho, a un peu critiqué le fait que les équipes de C1 soient reversées en C3. Tu en penses quoi ?

Je suis tout à fait d'accord avec lui (rires). Nous, on commence de plus loin ... Mais voilà, c'est le système, que peut-on faire à part en parler ? On ne pourra pas changer ça. C'est comme ça, ce sont les règles et on les connaît en amont.

Mais avec Manchester United, l'Ajax, Milan, Arsenal, Naples, Tottenham, la Roma ... Cette C3 est une sorte de "petite" Ligue des Champions.

Je ne sais pas si ça devient une nouvelle Ligue des Champions car celle-ci garde son prestige, mais le niveau est élevé. Tu as des équipes ici qui valent la C1. Ce ne sont pas des "petits" matchs, une petite compétition. Celles que tu as nommées, c'est du lourd : le niveau de l'Europa est supérieur à il y a quelques années, quand on retrouvait surtout des seconds couteaux.

Dans cette compétition, on a vu un Dieumerci Mbokani un cran en-dessous. Il y a une raison à ça ?

(Beloufa réfléchit). En championnat, il n'est pas sur le même rendement que l'année passée, il en est à cinq buts en championnat. Mais c'est trop facile de dire qu'il ne brille qu'en Belgique. Il a un certain âge et il a montré dans sa carrière qu'il pouvait jouer ailleurs. Ok, à Monaco, ça n'a pas marché ... Mais ça dépend aussi des relations entraîneur-joueur et ici, elles sont excellentes. Dieu est un joueur qui a démontré, ici ou en Angleterre, que c'était un super attaquant. Il a fait une belle carrière, mais il y aura toujours des critiques ... Ca ne fait pas avancer les choses.

L'Antwerp a remporté la Coupe, s'est qualifié pour l'Europe, a passé les poules, joue le haut de classement de Pro League ... Le club est-il lancé pour de bon ?

L'avenir nous le dira. On vient de commencer ! Ca ne fait que trois ans que le club est de retour en D1, on entame la quatrième année ... Ce que l'Antwerp réalise est absolument superbe. Le club est treize ans en D2 ! En quatre ans, revenir sur le devant de la scène, en Europe, c'est énorme. Combien de temps ça va durer ? On espère tous que ce soit le plus longtemps possible, mais c'est du football et tout va très vite.