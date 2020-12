Qu'en est-il de Percy Tau ? "Tant qu'il y a 1% de chances qu'il reste, je laisse la porte ouverte ..."

Percy Tau a plus que probablement disputé ses dernières minutes pour Anderlecht. Un match marqué par trois gros loupés devant Vanhamel. Mais le Sud-Africain s'en irait en ayant tout donné.

Percy Tau a vécu un match paradoxal : son entente avec Lukas Nmecha sautait aux yeux et le Sud-Africain a bien combiné, trouvé les espaces ... mais le dernier geste s'est avéré dramatique, avec trois un-contre-un loupés. "Percy a tout donné et a bien travaillé, j'ai vu une belle relation entre les joueurs offensifs. Ok, il n'a pas marqué aujourd'hui, c'est comme ça", relativisait Kompany après la rencontre.

Je n'ai pas hésité à titulariser Percy

Concernant un départ (ou plutôt un retour) de Tau à Brighton, le coach anderlechtois n'avait pas vraiment d'update à donner. "Oui, il pourrait partir, et ce sera aux autres joueurs, et aux prochains, à compenser ce départ. Si je laisse la porte ouverte à ce qu'il reste ? Même s'il reste 1% de chances qu'il ne parte pas, je laisserai la porte ouverte (rires). Tout peut se passer avec le Covid, surtout sur le plan administratif, on le sait". Mais l'engagement de Percy Tau n'a jamais été remis en cause : "Je n'ai pas hésité une seconde à le titulariser car je sais très bien qu'il donne toujours tout".