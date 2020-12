Bruno Fernandes, meilleur que Cantona, Van Nistelrooy et... Rooney

Si Manchester United a déçu lors de ses derniers mercatos avec des transferts pas toujours réussis, il va sans dire que Bruno Fernandes n'est pas à ranger dans cette catégorie.

L'international portugais est sur un véritable nuage depuis son arrivée chez les Red Devils et ses chiffres impressionnants font de lui l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mieux encore, avec 18 buts et 14 assists en 29 rencontres, il est impliqué dans 1,1 but par match, soit le meilleur ratio dans l'histoire du club.

Fernandes se classe ainsi devant de très grands noms de Manchester United : Eric Cantona, Ruud Van Nistelooy, Robin Van Persie et un certain Wayne Rooney.

32 - With 18 goals & 14 assists in 29 top-flight matches, Bruno Fernandes is currently the only regular player in Manchester United’s Premier League history to have a goal involvement rate of more than one per game. Key.



