Un adjoint de Thomas Tuchel sort du silence: "Des tensions entre les dirigeants et le staff"

Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG depuis quelques jours.

Adjoint de Thomas Tuchel, Zsolt Löw estime que le licenciement du coach allemand, qui a mené le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, a été prématuré. Malgré tout, le Hongrois admet que les relations entre les deux hommes avaient atteint un point de non-retour.

"Le dernier mercato estival ne s’est pas déroulé comme nous l'aurions souhaité. Les principaux départs ont eu lieu avant et juste après les matchs d'août, ils n'ont pas pu être remplacés correctement. Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants de club et le staff. Le directeur sportif n’était pas non plus sur la même longueur d’onde que le coach principal", a indiqué l'homme de 41 ans pour Nemzeti Sport.

"Pour le moment, je ne peux pas encore rentrer un peu plus dans les détails. Ils avaient des idées très différentes sur bien des aspects et le fossé s’est très rapidement creusé entre les deux au fil du temps. Cela a poussé Leonardo à envisager l’avenir avec un staff différent. Soyons honnêtes, cela n'aurait pas été durable sur le long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet", a rajouté Löw.