Un ancien joueur du Standard et d'Eupen bientôt arbitre professionnel

L'ancien défenseur central belge a décidé de se reconvertir après sa récente retraite du milieu professionnel.

Peu de temps après avoir annoncé sa retraite en tant que joueur professionnel, Fazli Kocabas a décidé qu'il voulait rester dans le monde du football et pourrait bientôt devenir le premier joueur pro à devenir arbitre.



L'ancien joueur du Standard va passer par le parcours de formation accélérée "Enhanced Promotion Pathway". Une formation proposée par le Département de l'Arbitrage Professionnel de l'Union belge. Cette reconversion a été soutenue par le patron de l'arbitrage belge Alexandre Boucaut : "Il sera une bonne image et une source d’inspiration".



Ce dernier explique que la formation pourrait être terminée au bout de trois ans : "Non pas en brûlant les étapes, mais en les franchissant plus vite, sachant que l’on peut être promu plusieurs fois sur une année. Son atout est d’avoir été joueur. Il connaît le football, et connaît aussi tous les ’trucs’ des joueurs".



Fazli Kocabas a porté le maillot des Rouches entre 2008 et 2009 avant de partir à Eupen. Il a ensuite rejoint la Turquie avant de revenir en Belgique.