La victoire de Genk ternie par une altercation entre Bongonda et Onuachu : "Ce n'est pas une image que nous voulons voir"

Ce mercredi soir, Genk est allé s'imposer 1-4 à Eupen en match d'alignement. Grâce à cette victoire, les Limbourgeois sont revenus à un point du Club de Bruges au classement.

Genk a débuté de la meilleure des manières l'année 2021. "C'est fantastique ! Nous sommes venus ici à Eupen pour prendre les trois points et ce fut un succès convaincant", a confié John van Den Brom à l'issue de la rencontre. "En deuxième mi-temps, nous avons très bien joué et Paul (Onuachu) a marqué un triplé ce mercredi soir. Que voulez-vous de plus ?", a lâché le technicien néerlandais.

Toutefois, la belle soirée limbourgeoise fut ternie à l'heure de jeu. Lors du deuxième penalty de Genk pour une faute de Benoît Poulain sur Theo Bongonda, l'ailier Belge a voulu se faire justice lui-même mais Onuachu, tireur désigné, lui a pris le ballon. Une altercation entre les deux joueurs a alors eu lieu. Dix minutes plus tard lors de sa sortie, le Nigérian était toujours énervé. "Ce n'est pas une image que nous voulons voir mais je vais en discuter avec eux. Il faut en discuter entre nous et laisser cela derrière. L'équipe est toujours plus importante que l'individu", a expliqué van Den Brom.

Même son de cloche du côté de Vukovic concernant cette altercation entre coéquipiers. "D'un côté, c'est positif car ils veulent tous les deux marquer. Malheureusement, une seule personne peut tirer le penalty. Dans les vestiaires, ils n'en ont plus parlé et c'est déjà derrière nous, n'en faisons pas toute une histoire", a souligné le portier de Genk.