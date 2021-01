Avec Eden Hazard pendant 75 minutes, le Real a perdu des plumes dans le froid

Le Real Madrid a perdu des points et laisse revenir (un peu) le FC Barcelone alors que l'Atlético se frotte les mains.

Sur la pelouse gelée et enneigée d'Osasuna, le Real Madrid a tout essayé pour prendre les trois points mais il y avait beaucoup de maladresses et peu d'occasions dans cette rencontre.

Titulaire, Eden Hazard a disputé 75 minutes compliquées avec un terrain gelé et difficile à gérer. Il n'a pas semblé ressentir la moindre blessure.

Au classement, le Real a un points de moins que le voisin de l'Atlético (avec 3 matches de plus) et trois de plus que le FC Barcelone.