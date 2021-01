Classement du Soulier d'Or: un Zèbre et un ancien lauréat dans le top 15

Cinq nouveaux noms révélés... de joueurs qui ne remporteront pas le Soulier d'Or cette année.

Privé d'une véritable cérémonie et de son habituel tapis rouge, Het Laatste Nieuws et VTM, qui organisent du Soulier d'Or, ont décidé de faire monter le suspense et de révéler, au compte-goûte, le classement du scrutin 2021.

Après avoir levé le voile sur les joueurs classés entre la 16e et la 41e place, on entre dans le top 15 ce samedi. Et c'est un Genkois qui ouvre le bal:; Junya Ito prend la 15e place avec huit points. On retrouve un autre Japonais juste devant lui: Ryota Morioka qui partage la 13e place avec Ruud Vormer (11 points). Et deux Anversois se classent devant eux: Ritchie De Laet, 12e (12 points) et Dieumerci Mbokani 11e (13).