Anderlecht met fin au prêt de Derrick Luckassen

Le Néerlandais n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif anderlechtois.

Derrick Luckassen et Anderlecht, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Comme l'explique le journal Le Soir, le Néerlandais n'entrait plus dans les plans de Vincent Kompany et il ne poursuivra pas sa saison dans la capitale.

Prêté par le PSV, Luckassen ne devrait cependant pas rester aux Pays-Bas. Il va découvrir le championnat turc et va rejoindre Isaac Kiese Thelin du côté de Kasimpasa. L'officialisation du club ne devrait pas tarder.