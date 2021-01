L'Excel Mouscron s'intéresse à un attaquant de Ligue 1

Il devrait bouger cet hiver, mais Mouscron n'est pas la seule option.

Aurélien Scheidler futur attaquant de l'Excel Mouscron? C'est une possibilité selon l'Equipe qui précise que les Hurlus se renseignent sur la situation de l'attaquant français de 22 ans, qui devrait être prêté par Dijon cet hiver. Mais Mouscron n'est pas la seule option: plusieurs clubs de Ligue 2, dont Nancy et le FC Utrecht sont également intéressés.

Passé par Amiens et Boulogne notamment, Aurélien Scheidler avait signé à Dijon en début d'année 2020, mais il avait terminé la saison, en prêt, à Orléans où il évoluait déjà. Finalement arrivé à Dijon en début de saison, il a très peu joué cette saison en Ligue 1 (337 minutes pour un but) et a demandé à être prêté.