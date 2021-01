Jana Coryn forcée de ranger les crampons : "Une merveilleuse carrière dont je suis fière"

À seulement 28 ans, Jana Coryn a annoncé la fin de sa carrière professionnelle cette semaine. Meilleure buteuse de l'histoire du LOSC féminin (50 matchs, 33 buts), Coryn a également disputé l'Euro 2017 avec les Red Flames, pour lesquelles elle a disputé 29 rencontres (2 buts).

Au niveau belge, Jana Coryn a remporté la Coupe en 2016 avec le Lierse, et était revenue au RSC Anderlecht en 2019, disputant la Ligue des Champions. Elle était cependant gênée par des blessures récurrentes au cartilage du genou depuis 2018 et après un bref retour à Zulte Waregem en 2020, elle a donc décidé de prendre sa retraite.

🇧🇪 Ancienne joueuse du @losclive (2016-2019), Jana Coryn vient d’annoncer la fin de sa carrière de joueuse 👉 un grand bravo et merci @JanaCoryn pour ton parcours et tout ce que tu as apporté au #LOSC 😘 pic.twitter.com/fS95I1c6w4