Vincent Kompany mécontent: "L'arbitre doit être capable de s'adapter au football moderne"

Anderlecht s'est retrouvé en infériorité numérique en fin de première période du côté d'Eupen, certainement le tournant de la rencontre. Les Mauves ont ensuite encaissé deux buts après la pause, un doublé signé Prevljak.

Les Anderlechtois jouent comme ils s'entraînent, à l'anglaise. Mais une fois sur le terrain, cela se traduit par un trop grand nombre de cartes. "Je ne vais pas incendier l'arbitre mais chacun a le droit d’avoir son interprétation. Le football moderne, c’est la vitesse et l’intensité. Et si le football va vite et le jeu s'accélère, l'arbitre doit s'adapter aussi", a souligné Kompany en conférence de presse avant de revenir sur le carton rouge.

"Le tacle que Kemar fait, c’est un tacle pour mettre son pied sur le chemin du ballon. A aucun moment il n’est face au joueur. Il se rend le plus grand possible pour intercepter la trajectoire du ballon."

"Frustrant"

Mais Kompany ne pouvait pas pardonner Boucaut aussi facilement. Lorsque Miazga a reçu le jaune, il lui a crié : "Sinon, donnez-lui aussi le rouge, alors vous serez cohérent ! "Il y a une différence entre jouer la balle proprement et être négligent", a déclaré le coach des Mauves.