Bruno Fernandes répond à Jürgen Klopp

Match et choc au sommet ce dimanche en Premier League. Liverpool recevra Manchester United lors de la 19ème journée de championnat.

Récemment, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est étonné du nombre important de penalties dont bénéfice Manchester United. Bruno Fernandes (26 ans, 17 matchs et 11 buts en Premier League cette saison), le tireur attitré des Red Devils a répondu au technicien allemand à la veille du choc au sommet de la Premier League.

"Les gens peuvent parler et dire ce qu'ils veulent. Mais, pour moi et pour l'équipe, le principal est de continuer à faire les choses bien et, quand nous obtenons un penalty, de marquer. Le reste, je n'entends pas, je m'en fiche honnêtement. On voit toujours ce que les gens disent, mais je ne m'en préoccupe pas. (…) J'ai joué au Portugal et quand vous jouez pour le Sporting, Benfica et Porto parlent toujours de ce genre de choses, parfois pour mettre la pression sur l'arbitre, parfois juste pour faire du bruit dans la presse", a lâché le Portugais dans des propos rapportés par The Guardian.