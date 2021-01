Le Standard s'est imposé sans briller : "C'est toujours le résultat qui prime"

Ce dimanche, le Standard de Liège est allé s'imposer au Cercle de Bruges lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League (0-1). Les Rouches viennent de réaliser un 6 sur 6 depuis l'arrivée de Mbaye Leye sur le banc liégeois.

Après sa victoire contre Waasland-Beveren (3-1) lundi dernier, le Standard de Liège vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive contre le Cercle de Bruges ce dimanche (0-1). Outre les trois points, les Rouches enregistrent une clean sheet. "Au vu de la situation avant la trêve, la victoire prime sur tout le reste. Néanmoins, gagner sans prendre de but, que demander de plus", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Le Cercle de Bruges aurait pu marquer ce dimanche mais la barre et le poteau droit du dernier rempart liégeois en ont décidé autrement. "Quand on gagne, la chance est là. Dans le football, il en faut et un peu de réussite ne fait pas de mal. La malchance était présente ces dernières semaines et nous étions rapidement punis sur le peu d'occasions adverses. Nous venons d'enchaîner deux victoires de suite et je croise les doigts pour que nous continuions sur cette lancée", a souligné le portier des Rouches.

Le Standard n'a pas livré sa meilleure prestation à Bruges mais revient déjà aux portes du top 4. "Cela n'a pas été notre meilleur match mais au final, c'est toujours le résultat qui importe. Nous prenons les trois points, et la manière, nous l'oublions un peu. Le classement est serré, et avec ces six points, cela nous replace. De gros matchs nous attendent et tout peut aller très vite. Il faut garder le cap dorénavant", a conclu Bodart.