Un premier but au goût amer pour Thomas Meunier

Thomas Meunier a inscrit son tout premier but en Bundesliga ce week-end, mais il ne s'en contente pas.

Thomas Meunier aura dû attendre cinq mois et son 20e match officiel, mais il a pu débloquer son compteur ce week-end. Contre Mayence, c'est le Diable Rouge qui a égalisé et offert un point au Borussia Dortmund.

Pourtant, il ne s'en contente pas. "C'est un mauvais résultat pour nous et ce but ne me laisse pas un sentiment de satisfaction", explique-t-il.

"Une opportunité manquée"

D'autant que le Borussia a loupé le coche ce week-end: Leipzig et Leverkusen ont également perdu des plumes. "On avait l'opportunité de revenir dans le top 3, mais il nous a manqué quelque chose, il faudra travailler là-dessus", note le latéral belge.

Le Borussia aura toutefois une autre occasion à saisir, puisque c'est à Leverkusen que se déplacent Thomas Meunier et ses équipiers mardi soir. Avec, à nouveau, une place à prendre sur le podium en cas de succès.