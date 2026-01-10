Un club de Bundesliga pourrait faire le forcing pour déloger un cadre brugeois cet hiver

La belle surprise brugeoise est citée en Bundesliga comme une possible recrue hivernale pour le Borussia Dortmund. Cet intérêt survient à un moment où plusieurs clubs suivent son dossier de près.

Alexander Stankovic fait les beaux jours du Club Bruges, au point d'être convoité par plusieurs clubs. Selon le journal allemand BILD, Dortmund examinerait la possibilité de formuler offre pour transférer le joueur dès cet hiver.

Mais le club est en concurrence avec l'Inter, où Stankovic était précédemment sous contrat, ou encore le Bayer Leverkusen. Cet intérêt croissant pourrait faire grimper son prix, ce qui compliquerait un transfert pour Dortmund.

Le média fait référence à un dossier similaire de l'été dernier. Ardon Jashari figurait alors sur la liste de Dortmund, mais a finalement été transféré à Milan pour un montant considérable. le Borussia espère donc ne pas revivre un tel épisode.

C'est pourquoi le club envisagerait d'agir plus rapidement cette fois-ci pour prendre les devants et s'assurer les services du milieu de terrain. Le club allemand dispose déjà actuellement de plusieurs options au milieu de terrain, mais voit en Stankovic un profil qui pourrait être complémentaire. Il est décrit comme un milieu doté d'une grande puissance physique et d'une bonne technique de passe.

Le joueur est le fils de l'ancien milieu de terrain de l'Inter Dejan Stankovic. Son évolution au Club Bruges est rapide et il a déjà disputé trente matches depuis son transfert de 9,5 millions d'euros l'été dernier.





Dortmund espère conclure un accord financièrement intéressant ce mois-ci, mais la question est de savoir si le Club est prêt à céder. On s'attend en effet à ce que le prix de Stankovic monte en flèche cet été. Quoi qu'il en soit, l'Inter dispose également d'une clause de rachat à prix fixe. Un élément crucial à prendre en compte.