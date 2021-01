Eden Hazard bientôt sacrifié par le Real Madrid ?

Le capitaine des Diables Rouges avait réalisé son rêve de gosse durant l'été 2019 en rejoignant le Real Madrid. Le club merengue avait alors déboursé 160 millions d'euros et non 100 pour s'offrir l'ailier gauche de Chelsea. Un montant encore loin d'avoir été rentabilisé.

Trop souvent blessé, Eden Hazard n’a disputé que 22 rencontres de championnat depuis son arrivée au Real Madrid. De plus, le capitaine des Diables Rouges n'a marqué que deux buts et distillé six passes décisives. Un rendement qui commence à poser question du côté de la capitale espagnole. Les critiques au sujet du Belge sont nombreuses désormais, au point de remettre en question son avenir à Madrid.

Si Hazard n'inverse pas tendance d'ici la fin de la saison, la Casa Blanca serait disposée à discuter avec d’éventuels courtisans en vue d’un transfert, comme l'affirme Mundo Deportivo dans son édition du jour. Une information à prendre avec quelques pinçettes puisqu’il s’agit d’une information émanant d’un quotidien catalan, mais le décor est planté et cela est loin d'être farfelu. Si Eden Hazard ne parvient pas à s'imposer et à être décisif, sa future vente pourrait servir à financer en partie le dossier Mbappé. En effet, le Real Madrid serait dans l'incapacité de mettre 150 millions d'euros sur la table pour l'attaquant du PSG et explore plusieurs options pour mettre la main sur le Français.